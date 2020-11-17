Власти Рязани и области продолжают контролировать строительство пристроек к детским садам

Администрация города будет постоянно контролировать строительство пристроек к детским садам на всех этапах.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина вместе с зампредом регионального правительства Евгением Беленецким и министром строительного комплекса Вячеславом Меньшовым провела совещание с застройщиками, которые участвуют в реализации национального проекта «Демография».

«Нужно работать в две смены»

- Это организации, которые прошли конкурсные процедуры, и город доверил им возведение пристроек к детским садам, - пояснила мэр Рязани. - Последняя наша встреча с подрядчиками состоялась три недели назад. Мы выслушали каждого из них, выразили готовность оказывать помощь, просили обозначить проблемы, которые стоят перед исполнителями в начале работы.

13 ноября власти города и области вновь пообщались с застройщиками и получили обратную связь по взаимодействию с ответственными структурными подразделениями администрации, а самое главное, как продвигаются работы и почему четыре из семи объектов на данный момент возводятся с нарушением плана-графика.

- В настоящее время на строительстве пристроек к детским садам №№10, 10, 7 и 99 есть отставание от обозначенных сроков, - продолжает Елена Борисовна. - Подход к выполнению контракта у некоторых подрядчиков недопустим - например, сегодня в детском саду №99 у подрядчика «Дега» на объекте работает всего восемь человек, в детсаду №149, который находится в зоне ответственности компании «Опора» - десять человек. Отставание можно нагнать, только если работать в две смены, иначе подрядчики просто не успеют выполнить свои обязательства.

Добросовестные подрядчики и компромисс с жителями

В то же время глава администрации Рязани Елена Сорокина назвала и добросовестных подрядчиков, «с которыми приятно иметь дело». В их числе компании «Русь» и «Русское поле». На отдельных этапах строительства они двигаются даже с опережением графика.

- Задача поставлена на высоком уровне. Но она реальна и выполнима. Кроме как справиться - другого выхода нет. С теми подрядчиками, которые не выполнят наши условия, контракты будут расторгнуты, - заявила мэр Елена Сорокина.

Кроме того, к главе администрации поступило пожелание от инициативной группы жителей дома №26 по улице Зубковой. Они предложили благоустроить участок, расположенный недалеко от многоквартирного дома, при сохранении на прилегающей территории игровой площадки. Напомним, рядом возводится ясельная пристройка на 80 мест к детскому саду №7.

- В администрацию Рязани поступило большое количество обращений о необходимости обеспечения детей, проживающих в округе, местами в детском саду, - отметила Елена Борисовна. - Ориентируясь на наличие земли и эту потребность, мы решили сделать пристройку к детскому саду №7, которую и реализуем в рамках национального проекта. Мы смогли найти компромисс с жителями - сдвинули ограждение, и в рамках местных инициатив здесь появится детская площадка.

СКАЗАНО

Глава администрации Рязани Елена Сорокина о возведении пристроек к детским садам:

- Мы будем контролировать сроки и ход проведения строительных работ на всех этапах, находясь в непрерывном взаимодействии с заведующими детских садов и подрядчиками. Вся процедура закупок открыта и прозрачна, поэтому, в свою очередь, мы ждем от подрядчиков ответственного и добросовестного отношения к своей работе.