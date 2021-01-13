Минувшим летом в «Комсомолке» вышел материал «Шумят соседи? Пристают попрошайки? Полиция не поможет!». В нем шла речь о правовом казусе, из-за которого в Рязани не работает областной закон «Об административных правонарушениях». Оказывается, что у региона до сих пор не заключено соглашение с МВД, а значит, полицейские неправомерны решать целый ряд вопросов общественного порядка.В качестве эксперимента мы решили вызвать муниципального чиновника при обнаружении правонарушения. Ведь по идее протоколы могут составлять и должностные лица органов местного самоуправления. Правда, делать это можно только в том случае, если их наделили соответствующими государственными полномочиями.На примере конкретного нарушения правил парковки «КП» проверила, возможно ли это в принципе.Увлекательное чтиво и «теория разбитых окон»Но сначала небольшое отступление. Во время январских каникул глава администрации Рязани Елена Сорокина на своей странице в Facebook рассказала, что недавно получила по почте книгу известных российских урбанистов Ильи Варламова и Максима Каца «100 советов мэру». В трех больших постах она поделилась со своими подписчиками тезисами из текста и прокомментировала их.В одном из постов Елена Борисовна сосредоточилась на проблеме стихийных парковок и перегруженности города личным автотранспортом. В частности, рассуждая об этих явлениях, глава вслед за авторами обращается к «теории разбитых окон».«Если в доме разбили стекло и не вставили новое, то скоро целых стекол в доме не останется. То есть явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми общепринятых норм будут провоцировать окружающих тоже забывать о правилах. В результате цепной реакции «приличный» городской район или двор может превратиться в клоаку», – цитирует Варламова и Каца Елена Сорокина, добавляя, что Рязань не понаслышке знает об этой теории. В качестве примера она привела стихийные свалки и надписи на стенах.Перевезу деревню в город«Теорию разбитых окон» можно экстраполировать и на ситуацию, сложившуюся с так называемой хамской парковкой, когда владельцы транспортных средств, наплевав на законы и правила приличия, оставляют своих железных коней там, где им только вздумается: на тротуарах, газонах, у детских площадок и на местах, оборудованных для сушки белья. Главное, чтобы машина стояла прямо под окнами, а то, что это уродует и без того не идеальную городскую среду, их абсолютно не волнует.По мнению специалистов, происходит это в первую очередь из-за того, что многие рязанцы до недавнего времени горожанами не являлись или являются ими в первом поколении. Не секрет, что за последние 50 лет население областного центра увеличилось в разы. Значительная часть его новых жителей приехала из районов. Причем тенденция замещения городского населения переселенцами из сел продолжается. К сожалению, в подавляющей массе эти люди не относятся к городу и горожанам с должным уважением. Вместо того чтобы принять правила городского общежития, они внедряют свои правила. Среди привезенных с собой привычек – нахождение личного автомобиля в зоне прямой видимости и желательно поближе ко входу в дом. Владельцам так комфортно, и любые изменения подобного уклада жизни они воспринимают в штыки.Имеем право нарушать!За последний год проблема хаотичных парковок стала для Рязани критичной. Ситуация осложняется еще и тем, что ни полиция, ни чиновники из префектур, по сути, не могут никак наказать нарушителей. «Комсомолка» решила показать вам всю сложность этой ситуации и устроить эксперимент: мы попытались обратить внимание властей на парочку автохамов, дабы их привлекли к установленной законом ответственности.В одном из дворов на улице Крупской не так давно поселилась семья, приехавшая из Украины. Эти люди купили квартиру на первом этаже пятиэтажного дома и практически сразу облюбовали оставшуюся с советских времен площадку для сушки белья в качестве стоянки своего красного Hyundai Solaris. Ради этого ежедневно, не жалея подвески своего авто, мать семейства въезжает на высокий бордюр, проезжает по тротуару (а точнее по тому, что от него осталось), а потом укатывает землю там, где раньше росли кусты. Иногда компанию дамочке составляет другой ее сосед, работающий (судя по авто) в компании «М2М-телематика». Мы обращались к руководителю регионального филиала этой компании с просьбой повлиять на своего сотрудника, однако, несмотря на данное нам обещание, Андрея Васильевича Жигунова работник, судя по всему, не послушал.На замечания и просьбы соседей нарушители не реагируют, продолжая злостно игнорировать правила, прописанные в региональном законе (№182-ОЗ от 4 декабря 2008 года). И более того, они свое право поступать таким образом еще и защищают: супруг владелицы Hyundai самовольно установил камеру видеонаблюдения, снимающую авто, а заодно и прохожих. Уверены, что последние уж точно не давали разрешения на сбор своих персональных данных, чем, безусловно, является видеосъемка.Операция «Красный Hyundai»Согласитесь, что перед нами как раз та ситуация, когда следует обратиться в городскую администрацию и правоохранительные органы. Ведь разрешить данный спор могут только уполномоченные лица. Так и делаем. Корреспондент «Комсомолки» вызывает полицейских, кратко объяснив оператору суть обращения. Стражи правопорядка на удивление приезжают очень быстро – буквально за 15-20 минут после звонка. Пока один сотрудник записывал показания, другой пошел в квартиру к нарушителям. Выяснив все обстоятельства и собрав объяснения, полицейские уезжают, пообещав, что ответ придет по почте.И действительно, спустя неделю за подписью начальника отдела УМВД по Московскому району Рязани Евгения Гусева пришел официальный ответ на обращение. Если быть кратким, суть его сводится к следующему: полицейские видят в описанной ситуации состав административного правонарушения, однако ничего поделать с этим не могут.«Доводы могут образовать состав правонарушения, предусмотренного статьями закона Рязанской области (№182-ОЗ от 4 декабря 2008 года), и принимая во внимание, что рассмотрение дел об административных правонарушениях данной категории не является прерогативой ОВД, – ваше обращение отправлено в контрольно-аналитическое управление аппарата администрации по Московскому району для принятия соответствующего решения», – написано в ответе.Дальше, по идее, в дело должны были вступить чиновники. Но вместо того чтобы выехать по адресу правонарушителей, который полиции был известен доподлинно, ответственные лица решили просто отделаться отпиской.В официальном ответе контрольно-аналитического управления, полученном нами почти через месяц после ответа полиции, начальник отдела административно-технического контроля по Московскому району Михаил Кривцов практически признался в беспомощности – своей, а заодно и всей муниципальной власти – перед автохамами. Оказывается, что, несмотря на признанный полицейскими факт правонарушения, сотрудники возглавляемого им отдела сделать ничего не могут.«УГИБДД по Рязанской области не предоставляет сведений о собственниках транспортных средств, так как считает, что передача сведений органам местного самоуправления нарушает закон «О персональных данных». <…> В связи с вышеизложенным отдел не имеет законных оснований привлечь граждан к ответственности…» – указали чиновники в своем ответе, поступившем на обращение нашего корреспондента.Вместо послесловияТем временем проблема, о которой говорит Кривцов, хорошо известна. Действительно, уже больше года нарушителей правил парковки в областном центре практически не штрафуют. В этом плане в Рязани установилась полная анархия, а бросать машины можно практически где угодно. Однако происходит это не только из-за проблем в законодательстве, но и ужасающе низкой культуры подавляющего большинства рязанских автомобилистов, превращающих город в большую парковку. Этим людям даже не приходит в голову, что на ночь машину можно оставить и в 100, и в 200 метрах от дома. Небольшая прогулка никому не повредит. Однако они настолько ленивы, что, не найдя свободного места во дворе, оставляют своего железного коня прямо на газоне, а точнее в той грязи, которая от него осталась.ТЕМ ВРЕМЕНЕМ16 декабря Рязанская областная Дума в первом чтении приняла проект изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях». С такой инициативой в парламент обратилась администрация Рязани. Муниципальные власти попросили упростить процедуру ведения дел об административных правонарушениях при стоянках на газонах и неуплате за платную парковку.Согласно предложенным изменениям работники горадминистрации, в том числе и префектур, смогут просто фотографировать и снимать машину на видео и только на основании этих материалов выписывать штраф. Без составления протокола и извещения автовладельца.Принять законопроект во втором и окончательном чтении было решено по завершении I квартала. Поправки в него депутаты готовы вносить до 1 марта 2021 года.СКАЗАНОВ пресс-службе регионального УГИБДД, комментируя сложившуюся ситуацию, сообщили, что проблема заключается в возникшем юридическом пробеле:– Полномочие административной комиссии выносить такие постановления о правонарушениях должно быть закреплено в региональном законе. Другими словами, необходимо внести изменение в документ. Пока его не внесут, Госавтоинспекция не сможет предоставлять данные о собственниках транспорта.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». 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