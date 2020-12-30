Андрей Анатольевич Кашаев – интересный собеседник. Интересный прежде всего тем, что на, казалось бы, стандартные вопросы дает порой ответы, которые меньше всего ожидаешь услышать. На первый же вопрос – о сложностях работы в уходящем году – ректор Рязанского института развития образования дал обстоятельный ответ, но абсолютно не привязанный к пандемии. Вообще в течение часовой беседы слово «коронавирус» не прозвучало ни разу.- Год действительно был очень сложным для всех. У нас такая организация, которая работает не только на себя, на выполнение своих внутренних задач, а это повышение квалификации, научно-исследовательская работа. С другой стороны, за нами закреплена серьезная миссия – делать сопровождение всей региональной системы образования, - говорит Андрей Анатольевич. - В этом году, в новых условиях поменялись определенные подходы, можно сказать, поменялась парадигма образовательного процесса, когда происходил переход на дистанционное обучение. В этих условиях мы уже отвечали не только за себя, мы отвечали за регион. Несмотря на множественность решаемых задач, в этом году было очень много сделано по сравнению с предыдущими периодами.С РИРО в разведку идти можноЧто такое развитие образования? Задачи института с этой точки зрения – не просто идти вместе со своей сферой, а идти впереди нее, идти развивая. В своей работе коллектив отталкивается от того, от чего и должен с точки зрения поставленных на федеральном уровне задач: это результаты, профессиональные дефициты, проблемы – то, что нужно исправлять, а также положительные стороны, это те, которые надо развивать. Работа должна быть в предельной степени целесообразна.Целесообразность, по словам Андрея Кашаева, – один из главных принципов в работе над повышением качества образования. Другие принципы – это системность, централизация, гармонизация. Эти подходы с точки зрения управления должны быть одинаковы на всех уровнях образования – вплоть до уровня школы, уровня методического объединения учителей. Качество образования - это то, над чем работают все, кто связан с системой образования.Что способствует выполнению задач? Здесь Андрей Кашаев не мог не отметить роль трудового коллектива:- Мне всегда приходит в голову одна мысль: с РИРО в разведку идти можно. Коллектив не раз доказывал это, выполняя очень непростые задачи и реализуя очень серьезные проекты, как региональные, так и федеральные. Это нас профессионально обогащает. С другой стороны - необыкновенная ответственность, трудолюбие и умение развиваться. Эти факторы действительно способствуют превращению РИРО в институт, который развивает образовательное пространство нашего региона.Оглядываясь назадВ этом году РИРО реализовывал два важных проекта. Один связан со школами с низкими образовательными результатами, или как говорят специалисты, переходящими в эффективный режим развития, второй – с модернизацией содержания образования в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом.Андрей Кашаев отмечает высокую оценку работы института со стороны ФИОКО (Федерального института оценки качества образования), Рособнадзора, министерства просвещения РФ. По ряду направлений РИРО на сегодняшний день входит в число лучших институтов страны.- Мы занимаемся сопровождением конкурсной деятельности, и я считаю, успешно, - говорит Андрей Анатольевич, - в этом году у нас - абсолютная победа в номинации «молодой классный руководитель» всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Победитель - наш молодой педагог Татьяна Горбунова из Рязанского района. А самое, пожалуй, яркое событие – это Гран-При Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Гран-При получила Софья Никулина, учитель основ православной культуры МБОУ «Школа N63» города Рязани.Уникальный проектВ самом конце года РИРО подписал соглашение с Рязанским филиалом политехнического института. Сейчас реализуется федеральный стандарт государственной системы общего образования. Очень серьезное внимание уделяется профилизации обучения, профориентации, проектной деятельности в рамках профориентации, чтобы учеников старших классов готовить к обучению в вузе и, фактически, к жизни. В рамках подписанного соглашения будет производиться учет того, чем живут вузы, средние профессиональные учебные заведения. Порой вузы жалуются, например, на школьное математическое образование, черчение и так далее. Любому руководителю вуза хочется получить идеального, хорошего студента. Таким образом, будет решаться проблема стыковки теории и практики вузовского и школьного образования.- Это соглашение – уникальный проект, которого нет в других регионах, - рассказывает Андрей Кашаев, - Министр образования региона Ольга Щетинкина поддержала нашу идею. Планируем подписать такие соглашения с другими рязанскими вузами, которые готовят специалистов для социальной сферы, для реального сектора экономики, в ближайшее время будем выходить на них. Здесь мы уже должны ориентироваться на то, с чем выпускники столкнутся в вузе, ориентируемся на будущее.Андрей Анатольевич заканчивает беседу, говоря о будущем, планируя работу института в 2021 году. Год, видимо, также будет непростым. И, наверняка, будет таким же плодотворным.