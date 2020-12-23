Группа компаний «Росводоканал» и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» для реализации проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и модернизации коммунальной инфраструктуры российских регионов создают совместное предприятие.Доля ВЭБ.РФ в проекте составит 25%. Стратегическая задача СП – достичь в российском сегменте водоснабжения и водоотведения доли не менее 20%.В рамках партнерства планируется создать крупнейшего на российском рынке частного оператора в сфере водоснабжения и водоотведения, модернизации коммунальной инфраструктуры российских регионов.«Партнерство ВЭБ.РФ и «Росводоканала» создается для достижения национальных целей, обозначенных президентом России. Наша приоритетная цель – повышение уровня жизни людей. Деятельность совместного предприятия будет сопряжена с реализацией нацпроектов \\"Экология\\", \\"Здравоохранение\\", федеральным проектом \\"Формирование комфортной городской среды\\". Мы рады сотрудничеству с «Росводоканалом»: распространение их компетенций, современных технологий, опыта и клиентского сервиса в другие города и регионы страны будут служить повышению качества жизни наших граждан», - рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.Предприятия «Росводоканала» уже обеспечивают доступ к чистой воде для 5,5 миллионов жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. На долю «Росводоканала» приходится 23% рынка частных операторов водоснабжения и водоотведения. В рамках сотрудничества с ВЭБ.РФ планируется масштабировать деятельность оператора на другие регионы за счет заключения концессионных соглашений и приобретения предприятий отрасли.«Использование современных производственных технологий и, разработанных нами клиентских сервисов должны сделать услуги водоснабжения и водоотведения доступными и качественными для как можно большего числа жителей нашей страны.Мы стремимся последовательно работать над улучшением экологии регионов за счет внедрения инновационных подходов к утилизации осадков сточных вод, контролю и оперативному реагированию на загрязнение окружающей среды. И мы сможем сделать больше, благодаря сотрудничеству с ВЭБ.РФ», - отметил председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» (консорциум Альфа-Групп – акционер «Росводоканала») Михаил Фридман.