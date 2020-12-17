Министр отчитался, сенатор удивился: как отреагировали власти на проблему с лекарствами от Covid-19 в Рязанской области

Владимир Путин заметил, что, судя по количеству обращений, проблема с выдачей лекарств от коронавируса есть во многих регионах.

Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря зачитал обращение рязанца Владимира Коршунова.

- Мы живем в небольшом городе. До нас никак лекарства не доходят (именно бесплатные). Почему больные коронавирусом лечатся за свои деньги? Говорили, что даже с подтвержденным диагнозом будут давать лекарства бесплатно. Но этого нет. Кого я знаю, лечатся сами. Где деньги? – вопрошает мужчина.

- Меня это тоже очень интересует, - высказался президент. - Мы 10 млрд дали в регионы на решение вопросов, связанных с закупкой СИЗов, подготовкой лечебных учреждений для борьбы с ковидом, и 5 млрд выделили на то, чтобы бесплатно выдавать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому.

Глава государства заметил, что деньги из федерального бюджета Рязанской области, как и в другим субъектам, перечислены.

- Почему там до сих пор людям не дают эти лекарственные препараты, непонятно. Обязательно будем с этим разбираться, - пообещал Владимир Путин.

Президент добавил, что лекарства должны выдаваться после обращения человека в поликлинику и подтверждения диагноза COVID-19.

- Губернаторы докладывали, что все в порядке – все выдается. Бывают, конечно, единичные случаи. Я надеюсь, что так и есть. Но судя по количеству обращений, это проблема общего характера, - сказал Владимир Путин.

Прокуратура Рязанской области сразу же начала проверку по прозвучавшей жалобе.

- Будет найден человек, обратившийся к президенту и который, возможно не получил лечения, - пояснила старший помощник регионального прокурора Юлия Ромашкина.

Правительство Рязанской области вместо конкретного ответа ограничилось справкой о том, сколько средств регион получил, сколько и на какие лекарства израсходовал (см. Только цифры). В свою очередь, министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий в эксклюзивном комментарии «Комсомолке» сообщил следующее:

- Постановление правительства РФ о выделении средств на амбулаторное лечение было издано 29 октября. А уже 12 ноября мы начали развозить первые партии лекарств по больницам региона и соответственно выдавать нашим пациентам. На сегодняшний день бесплатные лекарства получили 1900 человек, находящихся на амбулаторном лечении. Все выделенные деньги, а это свыше 41 миллиона рублей, уже полностью израсходованы на закупку препаратов.

Получается, что для тех, кто перенес короновирус до середины ноября, бесплатно лекарства предоставлять не могли. Однако, во-первых, автор жалобы Владимир Коршунов вполне мог говорить о сегодняшнем дне, во-вторых, редакции известны случаи, когда люди не получали препараты и после обозначенной даты. Так, сотрудник рязанского выпуска «Комсомолки», несмотря на лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19, был также вынужден покупать необходимые лекарства за свой счет, причем на больничном он пробыл с 7 по 23 ноября.

- Врач мне даже не предлагал никаких препаратов, просто написал на бумажке, что надо купить. В списке был обычный Гриппферон, антибиотик Азитромицин и лекарство для разжижения крови, название которого я сейчас не вспомню. В итоге с температурой и положительным тестом я обошел пять аптек и только в одной из них смог купить антибиотик. От Гриппферона я отказался, а еще один препарат заказал в интернете, - поделился наш коллега.

А вот для сенатора от Рязанской области Игоря Морозова такая ситуация стала открытием:

- Я был удивлен. У нас есть лекарства, а главное были всегда. Мы держим этот вопрос на повестке дня, поэтому для меня это было удивительно. Мы всегда шли с опережением. Мы абсолютно были уверены, что система здравоохранения Рязанской области не только справится в будущем, но и справлялась с самых первых дней, потому что медицина у нас в регионе поставлена очень сильно, - сказал член Совета Федерации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Согласно данным министерства финансов Рязанской области, межбюджетные трансферты из федерального бюджета для приобретения лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекцией, получающих медпомощь в амбулаторных условиях, направлены в регион двумя траншами. 29 октября поступил 41,7 миллион рублей и 15 декабря в еще 23 миллиона.

По информации регионального министерства здравоохранения, в рамках первого транша (41,7 млн. руб.) в соответствии с контрактом в полном объеме уже поставлено 1000 упаковок Метилпреднизолона, 3000 – Азитромицина, 1500 упаковок Амоксициллина, 2000 – Левофлоксацина (дозировка 500 мг №10) и 2000 упаковок Левофлоксацина (дозировка 500 мг №5), 1500 – Моксифлоксацина, 4350 упаковок Фавипиравира, 7000 – Парацетомола, 1500 – Умифеновира (дозировка 100 мг), 3000 упаковок Умифеновира (дозировка 200 мг) и 430 – Умифеновира (дозировка 50 мг), 2000 упаковок Ривароксабана, 500 – Апиксабана, 8000 – Интерферона альфа, 150 упаковок Гидроксихлорохина. Кроме того, в ближайшее время ожидаются поставки 1500 упаковок Кларитромицина, 3000 упаковок Умифеновира (дозировка 50 мг), 1500 – Моксифлоксацина, 1000 упаковок Умифеновира (дозировка 50 мг. или 100 мг), а также 123 упаковок Ривароксабана. По оставшимся средствам в размере 628,20 рублей запланировано заключение контракта 18 декабря.