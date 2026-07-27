В Рязанском историческом музее завершена реставрация балетных туфель XIX века

В Рязанском историческом музее отреставрировали балетные туфли первой половины XIX века. Фото: https://vk.ru/ryazankreml

В Рязанском историческом музее отреставрировали балетные туфли первой половины XIX века. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Реставрационные работы проходили в несколько этапов. Сначала специалисты провели деликатную сухую очистку шелковой ткани, чтобы удалить запыление, не повредив тончайший материал. Затем бережно удалили въевшиеся загрязнения с подошвы.

На ответственном этапе восполнения утрат реставраторы использовали специально подобранный тонированный шелк, идеально совпадающий с оригиналом по цвету, тону и фактуре. Закрепление фрагментов выполнялось с помощью тончайшей газовой нити и иглы - эта техника позволяет сохранить аутентичность предмета.

Особую ценность экспонату придает сохранившаяся фирменная этикетка. На ней значится: «Патент (право) на работу старшим придворным сапожником Тверскому в доме Сахароффа выданное великой душой Марией Николаевной». Вероятно, речь идет о заказе, оформленном великой княгиней Марией Николаевной – дочерью императора Николая I и президентом Академии художеств. Упоминание мастера и места изготовления позволяет точнее определить происхождение туфель и статус поставщика обуви для высшего света.

Теперь отреставрированный предмет готов к дальнейшему изучению.