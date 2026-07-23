Неизвестная причина агрессии: в Рязани владелица порезала собаку и выбросила питомца на улицу

Владелица порезала собаку, еще два питомца убежали, а трое животных остались с женщиной в квартире. Фото: https://vk.ru/zoovolonter62

В Рязани произошел шокирующий случай жестокого обращения с животным: владелица шести собак изрезала одного из своих питомцев ножом и выбросила его на улицу. Об этом сообщила группа волонтеров помощи бездомным животным в социальной сети «ВКонтакте».

По данным зоозащитников, после нападения две собаки самостоятельно убежали, а женщина вместе с мамой и тремя оставшимися питомцами закрылась в квартире. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства инцидента выясняются.

Раненую собаку оперативно доставили в ветеринарную клинику, где ей оказали необходимую помощь – животному наложили швы. После операции пес не проявляет агрессии и сейчас находится под наблюдением специалистов.

После операции пес находится под наблюдением специалистов.