Следы нашествия Батыя: на Старой Рязани нашли плитку, расплавленную в пожаре ХIII века

Археологи считают, что обнаружили остатки церкви, сгоревшей во время штурма города. Фото: кадр из программы «Вести-Рязань», эфир от 21.07.2026.

На Старорязанском городище археологи обнаружили следы трагедии XIII века. В погребе сгоревшей постройки найдены небольшие глиняные плитки размером 10 на 10 сантиметров. Как сообщает ГТРК «ОКА», состояние артефактов указывает на катастрофический пожар.

Глазурь на плитках буквально закипела и превратилась в шлакоподобную массу – такой эффект дает только экстремально высокая температура. Исследователи Старорязанской археологической экспедиции считают, что находка подтверждает версию о масштабном пожаре времен нашествия Батыя.

По словам руководителя экспедиции Игоря Стрикалова, подобные плитки в домонгольской Руси использовали для украшения полов в церквях – и в каменных, и в деревянных. Это позволяет предположить, что неподалеку стояла церковь, сгоревшая в огне. Ученые продолжат раскопки, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.