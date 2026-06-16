7 миллионов вернули рязанцам за некачественные услуги ЖКХ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В эфире радио «КП-Рязань» начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Рязанской области Владимир Тимашков рассказал, с какими жалобами чаще всего обращаются рязанцы. По его словам, основную часть составляют сообщения о нарушении жилищных, трудовых прав, интересов пенсионеров, инвалидов и несовершеннолетних, а также о ненадлежащем оказании жилищно-коммунальных услуг.

- Как показывает анализ поступающих обращений, проблемы некачественного оказания управляющими организациями услуг по содержанию и ремонту помещений общего имущества многоквартирных домов, ненадлежащей работы с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами являются самыми актуальными.

Так, за истекший период 2026 года в органы прокуратуры поступило более 850 обращений, касающихся сферы ЖКХ. По каждому из них проведены тщательные проверки, и около 40% признаны обоснованными.

- Нами приняты меры реагирования, направленные на понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, привести жилые дома граждан в надлежащее состояние, - говорит Владимир Анатольевич.

Также с целью восстановления прав жильцов органами прокуратуры инициируются процедуры по перерасчету платы за некачественное оказание услуг. Так, в истекшем периоде 2026 года был осуществлен перерасчет на сумму более 7 миллионов рублей.