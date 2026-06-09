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НовостиОбщество9 июня 2026 8:24

Администрация знает, как обустроить «Тропу белого аиста» и увеличить турпоток

Чиновники и журналисты предприняли поход по отрезку туристического маршрута около села Кораблино
Мария КУЗНЕЦОВА
На тропе располагаются искусственно созданные аистовые гнезда.

На тропе располагаются искусственно созданные аистовые гнезда.

Пока что путешественнику сложно тут пройти. Чтобы следовать тропе, нужно пробраться через высокий бурьян и пару-тройку раз увязнуть ногами в болотистой жиже. Однако скоро это изменится.

Представители администрации и журналисты газет «Комсомольская правда» и «Рязанские ведомости» 8 июня выдвинулись в путь по потенциально богатому туристическому маршруту «Тропа белого аиста».

«Тропа белого аиста» - туристический путь, который пролегает через поля Рязанской области в долине Оки. В ближайшее время промаркированный маршрут пройдет вблизи сел Кораблино, Вышгород, Гавердово и Троицы. Уже сейчас на этом отрезке тропы, на небольшом расстоянии друг от друга, располагаются искусственно созданные аистовые гнезда. Некоторые из них заселены семьями краснокнижных птиц.

Проект «Тропа белого аиста» был предложен и организован редакцией «КП-Рязань». В настоящий момент он реализуется благодаря поддержке «Президентского фонда природы».

Представители администрации и журналисты прошлись по "Тропе белого аиста" близ села Кораблино.

Представители администрации и журналисты прошлись по "Тропе белого аиста" близ села Кораблино.

Делегация прошлась по отрезку пути около села Кораблино. Известный факт: когда ходишь, в голове появляется множество интересных и полезных идей. Так и здесь случилось. Побродив по тропе своими ногами, увидев собственными глазами местные красоты и будущие заманчивые перспективы от инвестиций в этот маршрут, глава Рязанского муниципального округа Дмитрий Хотенцев наметил план его обустройства.

- В ближайшее время благоустроим начало тропы. Проведем вырубку деревьев и скос травы. Территорию засыплем гравием, - делится соображениями Дмитрий Хотенцев. – Кроме того, организуем остановку общественного транспорта у входа на тропу, которая будет осуществляться по требованию. Создадим локации отдыха для туристов – места стоянок. Установим лавочки, где люди смогут посидеть, отдохнуть и полюбоваться видами. Как ориентиры на тропе появятся специальные колышки.

- Со временем вся тропа будет приспособлена для комфортного передвижения путешественников. Протяженность первого благоустроенного участка составит более 30 километров, - сообщил глава Кораблинского сельского поселения Валерий Ломов.

Теперь у всех участников мероприятия есть уверенность, что путешествие по дороге, на которой туристы смогут встретиться с аистами в их естественной среде обитания, а также с цаплями, утками и куропатками, вскоре станет по-настоящему приятным. Не только аисты - птицы счастья, символ семьи и верности. Каждая птаха – сама по себе уже невероятное счастье.

В ближайшее время на территории сделают места отдыха для путешественников.

В ближайшее время на территории сделают места отдыха для путешественников.

А подъем туристической активности в Рязанской области в ближайшем будущем не заставит себя ждать. Когда все работы будут выполнены, тропа позовет не только рязанцев, но и гостей региона