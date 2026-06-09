Администрация знает, как обустроить «Тропу белого аиста» и увеличить турпоток

На тропе располагаются искусственно созданные аистовые гнезда.

Пока что путешественнику сложно тут пройти. Чтобы следовать тропе, нужно пробраться через высокий бурьян и пару-тройку раз увязнуть ногами в болотистой жиже. Однако скоро это изменится.

Представители администрации и журналисты газет «Комсомольская правда» и «Рязанские ведомости» 8 июня выдвинулись в путь по потенциально богатому туристическому маршруту «Тропа белого аиста».

«Тропа белого аиста» - туристический путь, который пролегает через поля Рязанской области в долине Оки. В ближайшее время промаркированный маршрут пройдет вблизи сел Кораблино, Вышгород, Гавердово и Троицы. Уже сейчас на этом отрезке тропы, на небольшом расстоянии друг от друга, располагаются искусственно созданные аистовые гнезда. Некоторые из них заселены семьями краснокнижных птиц.

Проект «Тропа белого аиста» был предложен и организован редакцией «КП-Рязань». В настоящий момент он реализуется благодаря поддержке «Президентского фонда природы».

Представители администрации и журналисты прошлись по "Тропе белого аиста" близ села Кораблино.

Делегация прошлась по отрезку пути около села Кораблино. Известный факт: когда ходишь, в голове появляется множество интересных и полезных идей. Так и здесь случилось. Побродив по тропе своими ногами, увидев собственными глазами местные красоты и будущие заманчивые перспективы от инвестиций в этот маршрут, глава Рязанского муниципального округа Дмитрий Хотенцев наметил план его обустройства.

- В ближайшее время благоустроим начало тропы. Проведем вырубку деревьев и скос травы. Территорию засыплем гравием, - делится соображениями Дмитрий Хотенцев. – Кроме того, организуем остановку общественного транспорта у входа на тропу, которая будет осуществляться по требованию. Создадим локации отдыха для туристов – места стоянок. Установим лавочки, где люди смогут посидеть, отдохнуть и полюбоваться видами. Как ориентиры на тропе появятся специальные колышки.

- Со временем вся тропа будет приспособлена для комфортного передвижения путешественников. Протяженность первого благоустроенного участка составит более 30 километров, - сообщил глава Кораблинского сельского поселения Валерий Ломов.

Теперь у всех участников мероприятия есть уверенность, что путешествие по дороге, на которой туристы смогут встретиться с аистами в их естественной среде обитания, а также с цаплями, утками и куропатками, вскоре станет по-настоящему приятным. Не только аисты - птицы счастья, символ семьи и верности. Каждая птаха – сама по себе уже невероятное счастье.

В ближайшее время на территории сделают места отдыха для путешественников.

А подъем туристической активности в Рязанской области в ближайшем будущем не заставит себя ждать. Когда все работы будут выполнены, тропа позовет не только рязанцев, но и гостей региона