В Рязанском театре драмы показали спектакль «Сахарный ребенок»

Драматизм спектакля "Сахарный ребенок" зрители прочувствовали каждой клеткой своего тела. Фото: пресс-служба ГАУК "Рязанский театр драмы"

3 июня в Рязанском театре драмы зрителям показали спектакль «Сахарный ребенок» режиссера Светланы Кузяниной по произведению писательницы Ольги Громовой. Он стал первой из двух постановок, которые горожане смогут увидеть в рамках федерального проекта «Тепло родного дома».

Спектакль рассказывает о нелегкой судьбе маленькой девочки Эли и ее мамы в 1930-1940-е годы. После того, как отца пятилетней малышки объявили врагом народа, их с мамой отправили жить в лагерь в Киргизию. Там над ними страшно издевались. Маму заставляли тяжело работать, отчего она почти совсем потеряла здоровье. А маленькую девочку безжалостно били надзиратели за любую невинную шалость.

«Сахарный ребенок» - это поучительная история о том, как пережив горе и страдания в таком нежном возрасте, остаться человеком. Не зря это важное слово звучит в спектакле множество раз. «Хороший человечек» - как девочку когда-то называл отец - должна вырасти и стать по-настоящему хорошим человеком несмотря ни на что.

Выразительные декорации, нетривиальные режиссерские решения, прекрасная актерская игра, - рязанским зрителям действительно было на что посмотреть. По завершении последнего действия зал аплодировал стоя.

Но в этот вечер зрителям не захотелось расходиться и после просмотра спектакля. Некоторые из них задержались на обсуждение увиденного с театральным педагогом Евгенией Арзамасцевой. Каждый из зрителей смог высказать свое мнение по самым разным вопросам, например, какая сцена показалась им более светлой и трогательной, а какая более странной и нелогичной.

Спектакль – серьезный и жизнеутверждающий – смотреть было тяжело. Многое зрители прочувствовали буквально каждой клеткой своего тела.

- Комок в горле образовывался. Слезы начинали подступать, потом исчезали. А потом все заново, - поделился своими впечатлениями один из зрителей-мужчин.

Высоко оценили собравшиеся не только работу режиссера, но и художника-постановщика Екатерины Гандель.

- Вы когда-нибудь были в степи? Ведь Киргизия – это степь. Я там была и могу сказать, что мне пришлись по душе декорации этого спектакля. Они отлично передают ощущения того пространства, - рассказала одна из зрительниц.

Понравились аудитории и песни на французском языке, так часто звучавшие в спектакле. Эта история, основанная на реальных событиях, кажется, захватила зрителей полностью.

Из зала они выходили довольные и благодарные. Многие из них видели спектакль уже не в первый раз. Некоторые – обещали, что придут на него снова.

В рамках федерального проекта «Тепло родного дома» на сцене Рязанского театра драмы покажут два спектакля и проведут лекторий:

3 июня, 19-00: спектакль «Сахарный ребенок» по произведению писательницы Ольги Громовой.

20:45-21:45 – обсуждение спектакля со зрителями под руководством театрального педагога Евгении Викторовны Арзамасцевой.

4 июня, 19:00: спектакль Нижегородского театра драмы «Бешеные деньги» по пьесе А. Н. Островского.

22:00-23:00 – обсуждение спектакля со зрителями под руководством театрального педагога Евгении Викторовны Арзамасцевой.

5 июня с 11:00 до 14:00 – научно-просветительский лекторий и панельная дискуссия:

- лекция Юлии Борисовны Большаковой о роли русского языка и театра в сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей;

- лекция Татьяны Алексеевны Клявиной, посвященная исследованиям аудитории детских и юношеских театров в цифровую эпоху;

- панельная дискуссия с участием экспертов проекта.

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