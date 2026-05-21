Уголовное дело против 18-летней девушки-дропера возбудили в Рязанской области.

В Сараевском округе возбудили уголовное дело против 18-летней девушки-дропера. Как сообщило УМВД Рязанской области, она переводила деньги, приходящие ей на карту, на счета своих сообщников – дистанционных мошенников.

В сентябре 2025 года девушка откликнулась на предложение в одном из мессенджеров. Она согласилась предоставить аферистам реквизиты своей банковской карты. На нее стали переводить деньги, которые были получены обманным путем. Средства девушка отправляла на разные счета своим сообщникам. Небольшой процент от переведенных сумм она оставляла себе.

В течении двух дней подозреваемая помогла перевести 601 тысячу рублей на счета дистанционных мошенников. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Девушке грозит наказание вплоть до реального лишения свободы.