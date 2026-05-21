Восемь спектаклей Хабаровского краевого театра драмы увидит рязанский зритель

Спектакль порадовал рязанцев прекрасной актерской игрой и необычным режиссерским подходом.

20 марта на сцене рязанского драмтеатра начали показывать спектакли Хабаровского краевого театра драмы. Жители города могут увидеть привезенные постановки в рамках федеральной программы «Большие гастроли». В то время, когда приезжие артисты сыграют свои роли на нашей сцене, актеры рязанской драмы выступят у них на родине - на дальневосточной площадке. Таким образом, гастроли станут обменными.

- Это уникальная возможность для театров, которые находятся в большой удаленности друг от друга, поделиться своим творчеством со зрителями. Рязанский драмтеатр покажет свои прекрасные спектакли на сцене Хабаровского краевого театра драмы. Он впервые так далеко выехал. А артисты из Хабаровска поработают на нашей сцене, - рассказала министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова.

Открыли гастроли «хабаровцев» в Рязани спектаклем «Калина Красная» по произведению Василия Шукшина. В этот вечер в театре был аншлаг. Спектакль порадовал зрителей не только прекрасной актерской игрой, но и нетривиальными режиссерскими решениями. Чего стоил один только телефон, роль которого исполнил человек. С обмотанным вокруг горла телефонным шнуром и трубкой, он каждый раз заставлял зрителей вздрогнуть, когда вдруг раздавался звонок – громкая и неожиданная песня в исполнении актера.

- Сложно соперничать с киноверсией произведения. Но мы постарались дать ему еще одну театральную жизнь и сделать его интересным. Я думаю, что и тема сама благодатная – советская классика. Мы надеемся, что своими постановками принесем радость рязанским зрителям, - признался директор Хабаровского краевого театра драмы Николай Евсеенко.

В Рязани спектакли покажут в рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли», организованной ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

«Большие гастроли» хабаровского театра продлятся с 20 по 24 мая. За пять дней горожане смогут посмотреть восемь спектаклей: «Калину Красную» В. Шукшина, «Яму» А. Куприна, «Только для женщин» Э. МакКартена и С. Синклера, «Пиковую даму» А. Пушкина, «Собачье сердце» М. Булгакова, «Говорят погибшие герои» - инсценировку по мотивам писем и воспоминаний героев войн и народную сказку «По щучьему веленью». Шесть постановок рассчитаны на взрослую аудиторию, и один спектакль – на малышей. Его артисты отыграют дважды.

