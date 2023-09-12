Питбайкер на скорости влетел в Renault Logan в центре Рязани.

12 сентября около 16:00 на перекрестке улиц Ленина и Праволыбедской произошло ДТП, столкнулись Renault Logan и питбайк. Полумотоцикл (питбайк - не транспортное средство, а спортивный инвентарь – Авт.) снес бампер автомобиля и от удара отлетел на угол перекрестка.

- Я готовилась повернуть на Праволыбедскую улицу, стояла на перекрестке, пропускала встречный поток. Уже маршрутки остановились перед стоп-линией. Я тронулась, а тут этот черт из междурядья выскочил, – рассказывает женщина-водитель пострадавшего авто.

«А тут этот черт из междурядья выскочил». В центре Рязани питбайк протаранил иномарку

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место, сообщили КП-Рязань, что на питбайках ездить по дорогам общего пользования нельзя, это техника для езды на треках и по бездорожью.

Степень вины каждого участника установят позже.

В результате дорожного происшествия кричащего от боли питбайкера погрузили на носилки и отправили в медучреждение. От более тяжелых последствий парня спас шлем на его голове.