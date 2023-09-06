Умер бывший митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин

Не стало бывшего митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина.

6 сентября 2023 года на 70-м году ушел из жизни бывший митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин (в миру Владимир Николаевич Зарицкий), возглавлявший епархию с 2013 по 2015 годы.

Отец Вениамин также трудился в Орловской, Пензенской, Московской и Ивановской областях. Решением Священного Синода в 2015 году священноархимандрита Вениамина назначили главой Оренбургской митрополии, где он оставался правящим архиереем до последних своих дней.

За многолетнее служение церкви владыка Вениамин удостоен ряда наград, среди которых орден Святого Владимира I и II степеней за военные отличия и гражданские заслуги, орден святого благоверного князя Даниила Московского за заслуги в возрождении духовной жизни России, орден Дружбы и другие.

По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла чин отпевания и погребения новопреставленного владыки пройдет в Николо-Угрешском ставропигиальном мужском монастыре (город Дзержинский, Московская область), наместником которого он был на протяжении 18 лет (с 11 декабря 1990 по 31 мая 2010 год).