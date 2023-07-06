Евангелина, Спартак, Роберт, Феодосия и другие. Июньский список имен новорожденных в Рязанской области

Самые популярные и редкие имена новорожденных в июне назвал рязанский ЗАГС. Фото: Евгения ГУСЕВА

ГУ ЗАГС по Рязанской области называло самые популярные и редкие имена новорожденных в июне 2023 года. Список опубликован на официальном сайте госоргана.

У мальчиков при регистрации рождения встречались такие имена как Спартак, Роберт и Серафим. В одном ряду с ними, то есть в числе редких, оказались Георгий, Григорий, Лука, Пётр, Платон, Филипп и Яков. В топ-10 популярных мужских имен июня вошли: Иван, Михаил, Матвей, Илья, Александр, Егор, Артём, Кирилл, Сергей и Ярослав.

В первый летний месяц на свет появились девочки с именами Евангелина, Феодосия, Феврония, Владислава, Станислава, Злата и Евдокия. Также среди редких названы Эвелина и Вера. При этом чаще родители девочек называли своих крох Софией, Полиной, Александрой, Анной, Миланой, Викторией, Ариной, Варварой, Марией и Мирославой.