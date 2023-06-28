На улице Березовой в Рязани упавшее дерево придавило «Газель».

28 июня водитель грузовой «Газели», припаркованной на улице Березовой в Рязани, подойдя к своему автомобилю, был неприятно удивлен: на его «ласточке» лежало дерево. Причем упало оно с другой стороны проезжей части. В этом месте дорога идет в уклон, поэтому ствол дерева не упал на проезжую часть, а завис в воздухе, упершись основанием в грунт, а верхушкой – в кабину автомобиля. Что создало определенные помехи для движения транспорта – если легковушки типа седана/универсала еще могли проехать, то более высокие авто, типа джипов – нет.

- Когда я это увидел, был просто в шоке, но быстро пришел в себя и вызвал полицию для составления протокола, - рассказал водитель.

Приехавшие полицейские составили протокол, но говорить о том, какой причинен ущерб, пока не представлялось возможным – кабина почти полностью закрыта ветками.

Что же делать в такой ситуации?

- Водителю надо получить копию протокола о происшествии, пройти независимую экспертизу оценки ущерба, и выяснить, на чьей земле находится дерево – частной или муниципальной. И предъявлять собственнику досудебную претензию. А в перспективе – готовиться к суду – считает кандидат юридических наук Дмитрий Качановский.

- А если человек использовал этот автомобиль в качестве источника заработка? Может ли он рассчитывать на компенсацию потерянной прибыли?

- Да, может. Исходя из расчета доходов, которые он декларировал для налоговой инспекции.

Может был ураганный ветер или шторм, что и послужило причиной падения дерева? Ведь в этом случае последствия можно было списать на действие фактора непреодолимой силы – стихийного бедствия. Но как нам сообщили в рязанском гидрометцентре, за прошедшие сутки максимальная скорость порывов ветра была всего 7 м/с, что соответствует категории «умеренного».