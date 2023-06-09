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НовостиОбщество9 июня 2023 11:50

В Дашково-Песочне ночью 8 июня выявили превышения ПДК сероводорода в воздухе

На сильный химический запах жители микрорайона жаловались и после этого
Антон КОНОВАЛОВ

В ночь на 8 июня в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня выявили два превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Замеры проводились стационарным постом наблюдения в 3:00, сообщает областное минприродопользования.

«Информацию о выявленных превышениях мы передали в контрольно-надзорные органы для принятия мер реагирования», - добавили чиновники.

Таков был ответ на странице губернатора подписчице, которая рассказала о дошедших в очередной раз до Дашково-Песочни промышленных выбросах. В то же время на сильный химический запах жители микрорайона также жаловались вечером 8 июня и в ночь на 9 июня.