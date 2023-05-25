День славянской письменности в Рязани отметили концертом Тысячного сводного хора. Видео

Тысячный сводный хор выступил в День славянской письменности в Рязани Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В среду, 24 мая, в Рязани отметили День славянской письменности и культуры, а также 245-летие Рязанской губернии. Вечером прошел открытый концерт Тысячного сводного хора на свежем воздухе около Рязанской филармонии.

На ступенях филармонии в несколько рядов выстроились порядка 700 участников Сводного хора, а чуть ниже расположился Губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова. Площадь перед зданием филармонии заполнили сидячие места для зрителей, но желающих посетить мероприятие оказалось намного больше, и рязанцы выстроились по всему периметру.

Праздничный концерт открыли духовные песнопения, Гимн Кириллу и Мефодию, Гимн Российской Федерации. Зрителей приветствовали зампред областного правительства Валентин Завалев, Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В течение почти полутора часов зрители наслаждались живым исполнением известных песен советских и российских композиторов - «Трава у дома», «Городские цветы», «Притяженье земли» и многие другие хиты. Однако завершить программу до конца помешал внезапно начавшийся дождь, и финальным номером стало выступление ансамбля «Крылатая пехота».

В Сводный хор вошли артисты Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова, Рязанского камерного хора, хоровых коллективов от 27 муниципальных образований Рязанской области, Рязанской хоровой школы Ирины Воликовой, Молодежного хора РГУ, Студенческого хора РязГМУ, хора завода «Красное знамя», а также вокальных коллективов ДК молодежи.