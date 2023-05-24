Ряжские парни победили в престижном конкурсе

Победители конкурса Артем Кормилицын (справа) и Роман Кузнецов (слева).

«ProfSkillSBelarus2023» - конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих, студентов и учащихся учреждений среднего специального образования в Минске. 350 участников из России, Беларуси и Казахстана соревновались за право называться лучшими в 47 компетенциях в следующих профессиональных областях : «Строительство и строительные технологии», «Производство и инженерные технологии», «Транспорт и логистика», «Творческие профессии и мода», «Социальные и персональные услуги», «Информационные и коммуникационные технологии».

Артем Кормилицын и Роман Кузнецов учатся в колледже по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». В компетенции «Геодезия» им не было равных! Но победа не вскружила голову будущим геодезистам. Они погрузились в работу. И сейчас проходят практику в дорожных организациях.

- В чемпионате такого уровня наши ребята участвовали впервые, - рассказывает заместитель директора ОГБПОУ «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М.Серебрякова» Наталья Арсагова. – Артем и Роман сначала победили в региональном этапе, а потом поехали в Минск на международный. Далее им предстоит отборочный тур в российском чемпионате. Если они смогут пройти жесткий отбор, то будут принимать участие в финале, который состоится в Приморском крае (г.Уссурийск)

Победа в престижном конкурсе профессионального мастерства открывает перед выпускниками ряжского колледжа новые возможности, в частности, дает преференции при поступлении в профильные вузы.