Администрация Рязани анонсировала старт нового проекта «Городские пикники»

«Городские пикники» ждут рязанцев.

Администрация Рязани сообщила о старте нового проекта «Городские пикники». Цель проекта - проведение досуговых мероприятий по месту жительства.

Программа пикников включает в себя творческие концертные программы, различные мастер-классы, выставки, лектории. Планируется организовать зоны отдыха с пуфами и гамаками на свежем воздухе, кино под открытым небом и кофе-точки.

Программа мероприятий адаптирована для жителей всех возрастов.

Первый пикник запланирован на 22 мая в 17:00 в сквере им. Е.Г. Попова рядом с детской школой искусств №4 (Московский район).

Более полная программа появится в социальных сетях на страницах администрации.