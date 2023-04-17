В рязанском цирке стартовал новый этап инклюзивного проекта «Цирк на ощупь»

Фото: Анастасия ОВОДОВА.

16 апреля в манеже рязанского цирка прошла пресс-конференция, посвященная новому этапу инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». В рамках празднования Всемирного дня цирка зрители с нарушениями зрения смогли насладиться спектаклем «Вместе целая страна». Показ спектакля сопровождался специально составленными тифлокомментариями. Ранее в Рязани подобное практиковали только в театре драмы.

По словам участников пресс-конференции, проект носит долгосрочный характер. Задача программы состоит в формировании культуры досуга у людей с проблемами зрения и создании толерантного общества. Дальнейшая цель - нормализация оборудования цирка системами аудиодескрипции - процесса перевода визуальной информации в звуковое комментирование.

Фото: Анастасия ОВОДОВА.

Сейчас существует множество проблем в данной области. Одна из главных – отсутствие кадров в тифлокомментировании. Со временем необходимо будет принять определенный стандарт, чтобы устранить сложности трудоустройства, а элитарный характер профессии поможет увеличить количество желающих связать с ней свою жизнь.

Благодаря Росгосцирку, в скором времени посещение цирка станет нормой для незрячих людей. С помощью доступных для понимания комментариев у них появится возможность получить новые впечатления, сформировать свое собственное мнение о показываемых представлениях. Инвалиды по зрению смогут визуализировать не только все тонкости трюков, захватывающих дух, но и красоту костюмов артистов.