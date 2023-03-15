На концерт православной музыки в рязанской ИК пришел даже мусульманин

Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», расположенный на территории ИК №6 УФСИН России по Рязанской области (село Стенькино).

Во вторник, 14 марта, в исправительной колонии №6 УФCИН по Рязанской области прошел концерт мужского вокального ансамбля Рязанской епархии под руководством протоиерея Георгия Галахова.

- Сейчас время Великого поста – это время покаяния, что очень знаково. Мы специально подобрали концертную программу таким образом, чтобы через репертуар помочь осужденным в духовном становлении. Песни являются подсказками в том, что нужно делать, чтобы изменить свою жизнь, кому молиться о помощи и дают надежду на лучшее, – рассказал Георгий Галахов о глубинных целях концерта.

Музыкальный коллектив посещает колонию уже во второй раз и, по словам исполняющего обязанности заместителя начальника по воспитательной работе с осужденными ИК-6 Михаила Лапухова, тепло приветствуется заключенными. Прослушивание концерта было добровольным, но что интересно, в этот раз на мероприятии присутствовал даже старший местной мусульманской общины.

Видео концерта хора Рязанской епархии

- Любые люди, которые приезжают в колонию привлекают внимание осужденных, но хор священнослужителей вызывает особый интерес. Человек начинает задумываться о смысле жизни, почему он здесь оказался, а это ведь самое главное, – говорит помощник начальника управления по организации работы с верующими Николай Кутаков.

Также Николай Борисович отметил, что на постоянной основе духовные концерты устраиваются только в исправительных учреждениях Рязани и Рязанской области.

В исправительной колонии №6 УФCИН по Рязанской области отбывают наказание 700 человек по статьям, которые квалифицируются, как преступления небольшой и средней степеней тяжести. Возраст большей части осужденных - до 30 лет.