Святая Евдокия предсказала рязанцам хорошее лето и быструю весну. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

14 марта православная церковь почитает память преподобномученицы Евдокии Илипольской. А в народных поверьях этот день считается летоопределяющим. Какова Евдокея – таково и лето. Что же показал нам этот день?

Температура. После морозного для весны 13 марта потеплело. Температура воздуха поднялась до +4 градусов. Тепло? Да. Но не сильно. Это говорит о том, что лето будет теплым, но не чрезмерно.

Осадки. Несмотря на пасмурное небо, не упало ни снежинки, ни дождинки. Будет засуха? Как бы ни так! По народным поверьям, надо было обращать внимание на силу и направление ветра. Если ветер сильный и северный – к холодному лету, сильный и южный – к мокрому. Ветер был сильный, но как раз южный. Получается противоречие. Поэтому, думается, это можно трактовать так: будет нормальное, не засушливое, но и не сырое лето.

Весна. Еще одна примета связана с темпом весны. На Евдокию - вода, на Егория (6 мая) – трава (то есть уже можно выпускать скотину на свободный выпас – Ред.). Луж 14 марта в Рязани было немеряно, снег активно таял. То есть весна должна идти уверенно, без задержек. Сбудутся ли эти приметы – узнаем уже в ближайшие месяцы.