РФС отозвал лицензию у рязанского стадиона «Спартак»

Облезлый газон стадиона «Спартак» заменят к середине лета. Если купят.

РФС отозвал у рязанского стадиона «Спартак» лицензию на проведение официальных матчей по футболу. Или как сообщают чиновники минспорта, «приостановил действие сертификата соответствия». Причина – в облезлом газоне, который требует замены.

В настоящее время власти решают вопрос о покупке нового покрытия и его дальнейшего монтажа. До замены покрытия профессиональные футбольные клубы будут играть за пределами региона.

ФК «Рязань» уже определился – он будет проводить домашние игры на коломенском стадионе «Труд», а ЖФК «Рязань-ВДВ» пока в поисках альтернативной площадки, но уже есть определенные варианты.

- Мы склоняемся к тому, что будем играть домашние игры на стадионе в Орехово-Зуеве Московской области, там относительно свободно и цена за аренду не заоблачная, - сообщила «КП-Рязань» директор клуба Светлана Подоль.

Предполагается, что все работы по приведению стадиона «Спартак» в соответствие с техническими требованиями РФС и последующая процедура лицензирования завершатся к середине лета.

Ранее сообщалось, что поменять газон планируют в 2023 году, во время футбольного межсезонья. Власти будут искать деньги на его покупку. Пока решается, за чей счет это произойдет – областного или федерального бюджетов.

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