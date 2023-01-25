Рязанская пристань на Оке пострадала от последствий зимнего паводка. Фото Татьяны Картышковой.

Уровень воды в Оке, поднявшийся после обильных осадков и оттепели в районах верхней части бассейна реки, снижается уже десятый день. Опасных последствий подъема воды удалось избежать, но то, что не сделала вода, сделал лед.

От замерзших у берегов льдин пострадала лестница, ведущая к пристани. Огромная глыба, навалившись сверху, разломала перила.

Глыба льда сломала перила лестницы на пристани в Рязани. Фото Татьяны Картышковой.

Во время паводка затопило пристань на Оке, это как раз совпало с рождественскими морозами. У берегов вода замерзла, образовав довольно толстый слой льда. Но с падением уровня лед стал двигаться и проседать. «Под раздачу» попали и конструкции пристани.

По состоянию на 25 января уровень воды в Оке снижается в среднем на 12 сантиметров в сутки, и сейчас составляет 106 сантиметров. При сохранении подобных темпов (даже с учетом их естественного замедления) уже в первые февральские выходные рязанцы, посетившие набережную в Лесопарке, смогут увидеть редкую картину – берега Оки в глыбах льда.

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