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НовостиОбщество25 января 2023 13:29

Рязанская пристань на Оке пострадала от последствий зимнего паводка

Лед повредил лестницу и перила, ведущие к платформе для швартования судов
Александр КАРАВАЕВ
Александр КАРАВАЕВ
Рязанская пристань на Оке пострадала от последствий зимнего паводка. Фото Татьяны Картышковой.

Рязанская пристань на Оке пострадала от последствий зимнего паводка. Фото Татьяны Картышковой.

Уровень воды в Оке, поднявшийся после обильных осадков и оттепели в районах верхней части бассейна реки, снижается уже десятый день. Опасных последствий подъема воды удалось избежать, но то, что не сделала вода, сделал лед.

От замерзших у берегов льдин пострадала лестница, ведущая к пристани. Огромная глыба, навалившись сверху, разломала перила.

Глыба льда сломала перила лестницы на пристани в Рязани. Фото Татьяны Картышковой.

Глыба льда сломала перила лестницы на пристани в Рязани. Фото Татьяны Картышковой.

Во время паводка затопило пристань на Оке, это как раз совпало с рождественскими морозами. У берегов вода замерзла, образовав довольно толстый слой льда. Но с падением уровня лед стал двигаться и проседать. «Под раздачу» попали и конструкции пристани.

По состоянию на 25 января уровень воды в Оке снижается в среднем на 12 сантиметров в сутки, и сейчас составляет 106 сантиметров. При сохранении подобных темпов (даже с учетом их естественного замедления) уже в первые февральские выходные рязанцы, посетившие набережную в Лесопарке, смогут увидеть редкую картину – берега Оки в глыбах льда.

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