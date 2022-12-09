Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто9 декабря 2022 8:15

Рязанцам пояснили, что им не нужно платить за неработающую платную парковку

Пока сервис оплаты не работает, никаких авансов (как того хочет оператор) делать не нужно
Сергей ЛАЗУТИН
В связи со сбоем у оператора платных парковок рязанцам пока не будут выносить штрафы.

В связи со сбоем у оператора платных парковок рязанцам пока не будут выносить штрафы.

С 5 декабря у оператора платных парковок в Рязани наблюдается сбой. Не работают ни приложение, ни сайт, через которые водители производили оплату.

«Произвести оплату парковки возможно только авансовым методом в первые 15 мин с начала парковки через паркомат», - сообщали горожанам в группе «Парковки Рязани», хотя с паркоматами тоже повсеместно возникают проблемы.

Этот вариант по понятным причинам едва ли кого-то может устроить, но и не платить вовсе люди опасаются из-за возможного штрафа. Тем более, оператор отмахнулся: мол, фиксация транспортных средств «в период временных технических работ» производится на усмотрение административной комиссии.

В самой же административной комиссии корреспонденту КП-Рязань на вопрос об оплате ответили четко:

- Платить ничего не надо. Штрафы выноситься не будут, - говорят людям в управлении транспорта, по телефону 8(4912) 29-78-23.

Наказывать за неоплаченную парковку продолжат после восстановления работоспособности сервиса оплаты.