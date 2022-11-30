В Рязанском агроуниверситете открылся образовательный центр «ФосАгро» Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В среду, 30 ноября, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева открылся образовательный центр «ФосАгро».

В оформленной в фирменном стиле аудитории с современным мультимедийным оборудованием смогут заниматься порядка 35 человек. Слушателям представят не только современные учебные материалы, но и наглядные пособия, образцы экоэффективных минеральных удобрений, которые производят предприятия Группы «ФосАгро».

На базе центра будут проходить лекции и практические занятия для студентов и аспирантов, а преподаватели вузов и аграрии региона смогут пройти здесь курсы повышения квалификации. Делиться своими знаниями с рязанцами будут российские ученые, предприниматели, чиновники. Так, рязанские студенты прослушают курс онлайн-лекций из цикла «ФосАгро: от руды до еды». На занятиях они узнают о передовых агротехнологиях, эффективном растениеводстве, инновациях в сельском хозяйстве.

На официальном открытии центра директор Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ Нина Иванова выразила благодарность руководству «ФосАгро», региона и вуза:

- Аграрным вузам важно иметь студента увлеченного, заинтересованного в получении новых знаний, и важно подготавливать высококвалифицированные кадры для нашей отрасли. Такой центр позволит студентам стать высококлассными специалистами. Он будет точкой притяжения студентов, аспирантов, преподавателей, ученых, предпринимателей.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов отметил, что подход, который использует «ФосАгро», должен «стать ключевой идеей многих компаний».

- Чтобы правильно работать с продуктом, надо научиться его понимать со студенческой скамьи. На базе этого центра студенты узнают все новое, что может дать нам химическая промышленность, и эти знания в сочетании с плодородием почв позволят в будущем получать рекордные урожаи.

Ректор РГАТУ Александр ШЕМЯКИН отметил, что открытие центра – значимое событие для вуза.

- Вся наша работа направлена на то, чтобы студенты приобретали современные практикоориентированные компетенции, которые нужны на сегодняшний день АПК. Новый образовательный центр – это основа для образовательного процесса, повышения квалификации, переподготовки кадров. В перспективе мы будем наращивать темпы научного сотрудничества. У нас есть опытные поля, где мы можем испытывать экспериментальные удобрения, которые будет предоставлять наш партнер, и получать высокие результаты.

Директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин поблагодарил Министерство сельского хозяйства и руководство вуза за сотрудничество. Он рассказал о подходе компании и перспективах:

- В этом году Россия поставила новый рекорд – 150 млн тонн зерна и 105 млн тонн пшеницы. Высокие результаты стали возможны благодаря внедрению цифровых технологий, применению эффективных минеральных удобрений и систем защиты растений. Инновации должны внедряться и в университетах. Именно поэтому с 2020 года мы реализуем образовательную программу «ФосАгро: от руды до еды».

В рамках церемонии открытия прозвучали поздравления от представителей производства и научного сообщества.

На открытии центра ректору вручили символичный ключ. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

СПРАВКА

Образовательный центр в Рязанском агротехнологическом университете – восьмой из открытых «ФосАгро» в ведущих аграрных вузах страны. До этого такие же центры были созданы в Воронежском, Белгородском, Орловском, Курском, Саратовском и Кубанском ГАУ, РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева в Москве. В ближайшее время откроются аналогичные учебные центры в аграрных университетах Санкт-Петербурга, Пензы, Екатеринбурга. На 2022 – 2023 годы запланирована интеграция образовательной программы "ФосАгро" в 30 российских аграрных вузов, что позволит увеличить численность слушателей цикла лекций «ФосАгро: от руды до еды» до 15 тысяч человек в год.