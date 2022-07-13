День города в Рязани предложили перенести на 27 августа

Площадь Ленина в Рязани в 2022 году не собираются делать площадкой празднования Дня города.

13 июля на заседании комитета Рязанской городской Думы по социальным вопросам поступило предложение перенести День города на 27 августа. Озвучила его начальник управления культуры администрации Рязани Ольга Голева.

Преподнося эту идею, чиновница отметила, что в конце августа горожане возвращаются из отпусков, дети — с каникул. Следовательно, в празднествах сможет поучаствовать больше людей.

Программа мероприятий планируется трехдневной — с 26 по 28 августа, с идеей сделать последний день, который приходится на воскресенье, детским.

Основной площадкой Дня города предложено сделать Лыбедский бульвар со стороны цирка, задействовав также улице Почтовую и Кремлевский сквер.