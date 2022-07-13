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Общество13 июля 2022 8:04

День города в Рязани предложили перенести на 27 августа

Основную площадку тоже планируется поменять на Лыбедский бульвар
Антон КОНОВАЛОВ
Площадь Ленина в Рязани в 2022 году не собираются делать площадкой празднования Дня города.

Площадь Ленина в Рязани в 2022 году не собираются делать площадкой празднования Дня города.

13 июля на заседании комитета Рязанской городской Думы по социальным вопросам поступило предложение перенести День города на 27 августа. Озвучила его начальник управления культуры администрации Рязани Ольга Голева.

Преподнося эту идею, чиновница отметила, что в конце августа горожане возвращаются из отпусков, дети — с каникул. Следовательно, в празднествах сможет поучаствовать больше людей.

Программа мероприятий планируется трехдневной — с 26 по 28 августа, с идеей сделать последний день, который приходится на воскресенье, детским.

Основной площадкой Дня города предложено сделать Лыбедский бульвар со стороны цирка, задействовав также улице Почтовую и Кремлевский сквер.