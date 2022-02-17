Губернатор распорядился запроектировать капремонт школы №1 в Скопине

Губернатор Николай Любимов поручил разработать проектно-сметную документацию для капитального ремонта школы №1 в Скопине. Учреждение находится в историческом здании со статусом памятника архитектуры, и глава местной администрации Олег Асеев публично заявлял, что на проект в муниципальном бюджете денег нет.

«Понятно – памятник, могут быть сложности. Но в течение 10 лет не найти средств даже на разработку проектно-сметной документации, из-за чего школа не попала в списки капремонта. Это безответственно», - высказался Любимов на совещании 17 февраля.

По словам главы региона, вопросом займется рабочая группа во главе с зампредом областного правительства Артемом Никитиным. На поиск источника финансирования дана неделя, а проект должен быть готов до конца 2022 года.

В очередной раз проблему состояния школы №1 в Скопине озвучила во время публичного отчета Олега Асеева 16 февраля директор учреждения Валерия Кураскина.