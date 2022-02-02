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Общество2 февраля 2022 7:38

Мэрия Рязани запустила канал в Viber, чтобы показывать уборку снега

Вот только обратной связи с горожанами этот канал не предполагает
Антон КОНОВАЛОВ
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Техника работает на улице Полонского - за зданием областного правительства.

Техника работает на улице Полонского - за зданием областного правительства.

Администрация Рязани запустила в мессенджере Viber канал о зимней уборке города. Публикуя в нем фотографии с адресами, городские чиновники пытаются показать - процесс расчистки дорог, тротуаров идет, а снег вывозится.

В канал администрация Рязани приглашает по QR-коду.

В канал администрация Рязани приглашает по QR-коду.

К сожалению, обратной связи с жителями областного центра канал не предусматривает. Что же касается его наполнения, то объем работ демонстрируется весьма скромный. Большинство отчетов касаются центра города и (реже) основных улиц крупных районов, тогда как по-настоящему запущенные участки остаются нетронутыми.

Согласно отчетам мэрии, в ночь на 2 февраля с улиц Рязани на полигоны вывезли 4388 кубометров снега.

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