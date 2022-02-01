Медучреждения Рязанской области приостановили плановый прием пациентов

Минздрав Рязанской области издал приказ о приостановке медосмотров и плановой медпомощи взрослому населению в амбулаторных условиях. Документ, датированный 31 января, начал действовать в тот же день, а в общем доступе и вовсе появился 1 февраля.

Предпринимаемые меры министерство объясняет профилактикой распространения нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

Приостанавливаются:

- профилактические медосмотры и диспансеризация взрослых, регламентируемые приказом Минздрава России №404н от 27.04.2021;

- медосмотры детей (приказы №514 от 10.08.2017, №72 от 15.02.2013, №216н от 11.04.2013);

- плановая медпомощь взрослым в амбулаторных условиях, кроме случаев, когда «отсрочка оказания помощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью».

В то же время продолжается оказание стоматологических услуг, работа женских консультаций и проведение «иных видов медосмотров». К последним, согласно документу, относятся предварительные, периодические, предсменные, предрейсовые, послесменные, послерейсовые.