Александр Чайка возглавил фракцию единороссов в Рязанской гордуме

Александр Чайка - опытный политик. Фото из архива "КП-Рязань".

Сразу три информированных источника в Рязанской городской Думе подтвердили «КП-Рязань» сообщение о том, что 26 января депутат Александр Чайка возглавил фракцию «Единой России» в законодательном органе.

При этом один из них подчеркнул, что конкретно для принятия этого решения единороссы отправились в партийный штаб, расположенный неподалеку от здания гордумы и администрации Рязани.

«КП-Рязань» также стало известно, что Александр Чайка с большой долей вероятности станет заместителем председателя Рязанской городской Думы. Источник подчеркнул, что рокировки в партии власти напрямую связаны с выборами губернатора Рязанской области в текущем году.

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