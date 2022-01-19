Иван Печников вернулся генеральным менеджером в ХК «Рязань»

Печников и Годес уже работали вместе. Фото пресс-службы ХК "Рязань".
В руководстве ХК «Рязань» 19 января произошли изменения - об этом сообщила клубная пресс-служба.
Генеральным менеджером стал хорошо знакомый рязанским болельщикам Иван Печников, некоторое время назад работавший с хоккейной командой мастеров ВХЛ.
- В круг моих обязанностей входит привлечение внебюджетных средств, селекция и комплектование как состава, так и тренерского штаба, - сообщил Иван Валерьевич нашему изданию. - Считаю, что мое назначение сделано уже с прицелом на следующий сезон. С гендиректором Романом Годесом будем плодотворно работать на благо хоккея в регионе.
На сегодняшний день ХК «Рязань» занимает 24 строчку в таблице из 27 команд ВХЛ, что явно не устраивает руководство Рязанской области.
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