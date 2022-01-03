Родственники погибшего от фейерверка в Рязанской области рассказали о трагедии

«Мы вообще не знаем, что без него делать», — призналась теща погибшего. Фото: «Известия».

«Я был дома, а молодежь вышла на улицу, пошли пиротехнику запускать. Он сразу погиб», — рассказал «Известиям» тесть погибшего Валерий Тамочкин. По словам родственников, подполковник полиции не знал, как обращаться с пиротехникой.

Трагедия случилась, когда 37-летний Павел С. приехал из Москвы в село Федоровское Захаровского района, чтобы отметить праздник с родственниками гражданской супруги. В полночь он со знакомыми вышел во двор, чтобы запустить фейерверк. Мужчина получил смертельную травму головы.

«Очень хороший человек был, замечательный человек был. Мы вообще не знаем, что без него делать», — призналась теща подполковника Любовь Тамочкина.

Погибшего похоронили 3 января, у его остался девятилетний сын.

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