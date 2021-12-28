Рязанка за мзду не начисляла коммерсантам плату за тепло почти два года

Взятки рязанка получала за то, что фактически воровала тепловую энергию у государства.

Суд посчитал сведения, собранные следствием, достаточными для вынесения приговора в отношении экс-сотрудницы предприятия Рязани - поставщика тепловой энергии. Она признана виновной в 5 эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ), а также злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ).

Почти два года женщина через посредника получала взятки от коммерческих структур за то, что не учитывала фактически израсходованную тепловую энергию на их нежилые помещения. При проведении проверки одного из коммерсантов она не безвозмездно, в частности, составила акт осмотра энергоустановок, указав в нем заведомо ложные сведения о том, что помещение не отапливается.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Но есть и курьезные случаи. В ожидании «новогоднего чуда» 27-летний рязанец похитил 300 лотерейных билетов. Вместо праздничного стола он окажется на скамье подсудимых.

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