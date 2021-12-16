Гололед на улицах Рязани резко увеличил число пациентов в травмунктах

Травмированных из-за гололеда рязанцев стало значительно больше за последние дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением гололеда значительно увеличилось число рязанцев, обращающихся к травматологам. Пример: травмпункт №3. Его заведующий Игорь Полин пообщался с корреспондентом СИ «Рязанские новости».

По словам врача-травматолога, количество пострадавших людей увеличилось почти вдвое. Если ранее поступало около 50 пациентов в сутки, то сейчас увеличилось до 80. Основными травмами Полин назвал перелом лучевой кости руки в типичном месте и перелом лодыжки. Именно с такими повреждениями рязанцы стали поступать в травмпункт, начиная с 6 декабря - подчеркнул доктор.

Вчера, 15 декабря глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила, как убирают снег в Октябрьском районе. И проблемы выявились очень быстро.

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