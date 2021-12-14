Рязанцы победили на масштабном конкурсе туристических видео

Творческая группа из Рязани постаралась и ролик высоко оценили на Всероссийском конкурсе. Фото: сайт горадминистрации Рязани.

VIII Всероссийский фестиваль-конкурс туристических видео «Диво России» проходил в очном формате с 7 по 9 декабря в Нижнем Новгороде. Максимальные баллы экспертов получил ролик «А у нас в Рязани – грибы с глазами!», - об этом сообщает сайт горадминистрации.

Весомость победы подчеркивает тот факт, что в этом году на суд жюри было представлено почти 1200 видеороликов, около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов, а также более 100 фоторепортажей. Члены жюри высоко оценили работу рязанской творческой группы, подчеркнув креативность и уникальность проекта, теплоту и любовь к родному городу.

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