Открылась выставка подруг-художниц, которым не жалко расставаться со своими картинами

Анна Монастырева (слева) и Софья Романова не только дружат, но и творят вместе.

Две подруги – художницы Анна Монастырева и Софья Романова решили создать выставку и назвали ее «Этюд на двоих». Картины написаны акварелью. Авторы подмечают интересные состояния природы. У Софьи – это, например, «Осенняя заводь», «Бабье лето в городском парке», у Анны – «Апрель», «Буйство лета». Передают они не только настроение, но философию момента. На некоторых картинах изображены рязанские улицы и парки, узнаваемые места в центре нашего города.

Зрителя провели мастер-класс.

- С Софьей мы дружим давно, у нас много общего и в то же время разные взгляды на какие-то вещи, - рассказывает Анна. - Акварель привлекает меня легкостью и неповторимостью. А моя любимая работа – «Лучи».

- Люблю работать с акварелью, - дополняет Софья, - стараюсь показать детали, передать образы. Жалко ли продавать картины? Нет, мне не жаль. Я хочу, чтобы мои работы доставляли радость.

Пришедшие на открытие выставки стали свидетелями захватывающего мастер-класса. Девушки вдвоем за 15 минут написали пейзаж с обычной фотографии. Работали так слаженно и вдохновенно, а зрители восторженно аплодировали.

Афиша выставки.

Выставка работает в фойе Прио-Внешторгбанка (2 этаж) до середины января. Картины можно не только посмотреть, но и приобрести. Вход свободный.