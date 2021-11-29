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Общество29 ноября 2021 7:26

Рязанская область попала в число лидеров ЦФО по получению кредитов

Расчет производился на основе данных Центробанка и Росстата
Антон ВОХЕЧ
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Жители Рязанской области берут больше кредитов, нежели их соседи из липецкого региона. Прожить труднее? Фото из архива "КП".

Жители Рязанской области берут больше кредитов, нежели их соседи из липецкого региона. Прожить труднее? Фото из архива "КП".

Рязанская область наряду с Московской и Орловской вошли в тройку самых закредитованных регионов ЦФО. Расчет произведен на основе данных Центробанка и Росстата.

Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. В рязанском регионе это составляет 73,5%. Аналитики отмечают значительный рост указанного показателя при умеренном приросте зарплаты, а это влечет рост долговой нагрузки.

Кстати, в ЦФО меньше всего долгов накопили жители Ярославской, Липецкой, Белгородской и Курской областей.

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