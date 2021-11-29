Рязанская область попала в число лидеров ЦФО по получению кредитов

Жители Рязанской области берут больше кредитов, нежели их соседи из липецкого региона. Прожить труднее? Фото из архива "КП".

Рязанская область наряду с Московской и Орловской вошли в тройку самых закредитованных регионов ЦФО. Расчет произведен на основе данных Центробанка и Росстата.

Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. В рязанском регионе это составляет 73,5%. Аналитики отмечают значительный рост указанного показателя при умеренном приросте зарплаты, а это влечет рост долговой нагрузки.

Кстати, в ЦФО меньше всего долгов накопили жители Ярославской, Липецкой, Белгородской и Курской областей.

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