Молодой рязанец перевел мошенникам 1,4 млн рублей

Свыше 1,4 млн рублей потерял 31-летний рязанец, доверившись мошенникам. У аферистов сработала ставшая уже классической уловка — они прикинулись «службой безопасности банка».

Звонивший назвал все личные данные и кредитную историю «клиента». Это и заставило потерпевшего поверить сказке об атаке на его сбережения. В итоге молодого человека раскрутили на очередной займ и убедили перевести эти деньги на чужой счет.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«При поступлении звонка от «специалиста службы безопасности банка» сразу же прерывайте разговор. Настоящие работники банка никогда не проводят финансовые или другие операции по телефону», - напомнили в УМВД по Рязанской области.