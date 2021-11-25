Через Рязань-1 пустят третий двухэтажный поезд - Оренбург-Москва

С 4 декабря, за неделю до ввода нового графика движения на железной дороге, поменяет обычные вагоны на двухэтажные один из поездов, следующий через Рязань-1. Это поезд № 137/138 Москва-Оренбург-Москва. Он будет более комфортабельным: теперь во всех вагонах - биотуалеты, а в купе – персональные розетки и беспроводные зарядки для гаджетов. Также в составе будет душевое купе и специальное детское купе.

Стоимость билетов также изменится. Цена дороги из Рязани в Москву вырастет: поскольку теперь в поезде отсутствуют плацкартные и сидячие вагоны, проезд до столицы на нем будет стоить от 680 рублей. Но поездка в восточном направлении станет выгоднее. Например, цена на билет до Самары или Оренбурга в этом поезде будет самой низкой – даже дешевле, чем в плацкартном вагоне любого другого поезда.

На сегодняшний день через Рязань-1 проезжают два поезда с двухэтажными вагонами – это № 49/50 Москва-Самара-Москва и 51/52 Москва-Пенза-Москва.