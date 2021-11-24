Преподобный Федор Студит предсказал рязанцам десятидневную оттепель. Фото: Александр КАРАВАЕВ

24 ноября – день Федора Студита (Мороза), и с ним связано несколько погодных примет. В том числе и такая: если на Федора дождь или снег, то быть оттепелям до самого Введения, то есть до 4 декабря.

24 ноября в Рязани день был малооблачным, но к вечеру пошел снег. А значит, есть основания рассчитывать на то, что примета сработает. Тем более, что синоптики уже обещают оттепель в Рязанской области минимум на ближайшие пять дней. Более дальний прогноз неточный, и скорее похож на угадывание тенденции.

Так что все идет к тому, что третий год подряд рязанцы встретят первый день календарной зимы без снега.

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