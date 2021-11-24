Статистика COVID-19 в Рязанской области вновь снизилась

Опергруппа сообщила о выявлении еще 248 случаев коронавируса в Рязанской области. Такова официальная суточная статистика от 24 ноября 2021 года.

Если верить этим данным, неправдоподобно плавное снижение заболеваемости наблюдается на протяжении последних двух недель (после пика 11 ноября с 275 новыми случаями). За исключением двух дней, когда оно приостанавливалось.

Всего с начала пандемии регистрировалось 54068 случаев заражения COVID-19. По крайней мере, так утверждают власти.

В список жертв коронавируса за сутки записали 18 человек. Всего эту инфекцию признали ведущей причиной смерти 1852 человек в Рязанской области. Но эти данные, как давно известно, абсолютно не отражают актуальную картину.