Кремль в Рязани проверит управление федерального Минкульта по ЦФО

Состояние зданий и сооружений Рязанского кремля проверят, а результаты проверки обнародуют. Фото из архива "КП"-Рязань".

Управление Министерства культуры России по ЦФО выяснит, имели ли место нарушения законодательства в содержании рязанского кремля как объекта культурного наследия. Об этом своих читателей информирует сообщество «Рязанский формат».

На протяжении ряда лет, утверждает паблик, «в кремле разрушаются крыши и части стен элементов архитектурного ансамбля, от некоторых строений строительные леса не убирались многие годы, из-за чего ржавчина уже въелась в побелку. Разрушается и чугунная ограда набережной, несколько фрагментов уже безвозвратно утрачены, многие секции ограды не закреплены должным образом и могут упасть с обрыва».

Исходя из столь плачевного состояния, в федеральное министерство был направлен запрос. Столичные чиновники откликнулись - состояние зданий и сооружений Рязанского кремля проверят, а результаты проверки обнародуют.