Ушла из жизни касимовская учительница начальных классов Мария Маврина

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9 ноября появилось известие о том, что безвременно ушла из жизни Мария Ивановна Маврина - учительница начальных классов МБОУ «Средняя школа №2 имени академика В.Ф.Уткина» в Касимове.

Коллеги вспоминают о ней с теплом. А слова «учительница первая моя» о Марии Ивановне может сказать не одно поколение касимовских жителей.

Маврина более 45 лет отдала профессии педагога, и все это время работала в одной и той же школе, где без остатка отдавалась любимому делу. Педагога любили дети, их родители и коллеги.

Многие говорят в эти скорбные минуты о том, что ее отличали бескорыстная отзывчивость, требовательность, тонкое чувство юмора. Она надолго оставалась добрым наставником своим выпускникам, которые бежали к ней за советом.

«КП»-Рязань» присоединяется к словам благодарности человеку, всю жизнь отдавшему воспитанию подрастающего поколения. Вечная память!

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