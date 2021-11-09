Прокуратура потребовала для экс-мэра Рязани Карабасова шесть лет колонии

9 ноября в Советском районном суде Рязани прошло заседание по уголовному делу бывшего главы администрации города Сергея Карабасова. На этом заседании состоялись прения сторон, в ходе которых зампрокурора Рязанской области Екатерина Банникова запросила для Карабасова шесть лет колонии общего режима.

Других фигурантов уголовного дела - экс-начальника управления ЖКХ Игоря Ковалева и директора ООО «Уютный двор 62» - гособвинитель желает лишить свободы на пять лет и четыре года соответственно. Они вместе с Карабасовым проходят по статье «Присвоение или растрата», а предметом «хищения» правоохранительные органы называют детскую площадку в Лесопарке.

При этом потерпевшая сторона отрицает сам факт причинения ущерба.

«Оборудование, о котором идет речь в муниципальном контракте, имеется в наличии и используется по назначению», - заявила на заседании юрист администрации Рязани.

Подсудимые не признали вину, что сторона обвинения также пытается использовать против них. Помимо реальных сроков прокурор требует наказать их штрафами до 100 тыс. рублей, а Карабасова и Ковалева – еще и запретом занимать должности в органах власти.