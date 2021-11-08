В 66 рязанских учреждениях образования сохраняются карантины по COVID-19

Противоэпидемические мероприятия проводятся в 66 образовательных учреждениях Рязанской области. Такую статистику 8 ноября представила оперативная группа при региональном правительстве.

Из-за единичных случаев COVID-19 карантины введены и продолжают действовать в отдельных классах и группах 34 школ, 15 детских садов, шести высших и 11 средних учебных заведений.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Рязанской области были введены каникулы. До этого сообщалось о карантинах в 109 образовательных учреждениях.