Из-за обрыва контактной сети под Рязанью в пробку попали поезда и электричка

Из-за обрыва контактной сети электрички на ряжском направлении пойдут с опозданием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 октября на железной дороге между Ряжском и Кораблино остановилось движение поездов. В том числе в «пробку» попала и электричка, следовавшая из Рязани.

«В 07:23 из-за повреждения контактной сети на перегоне Кораблино – Ряжск-1 Рязанской области совершил вынужденную остановку пригородный поезд №6320 Рязань-2 – Ряжск-1 - сообщили «КП-Рязань» в МЖД. - Время опоздания составляет более двух часов. На месте работают ремонтные бригады железнодорожников. Для вывода электропоезда с перегона направлен резервный тепловоз. В результате сложившейся ситуации задерживается по отправлению пригородный поезд №6303 Ряжск-1 – Рязань-2».

Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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Вы стали свидетелем интересного события?

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- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

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