Красная зона больницы в рязанском райцентре оказалась переполнена

Александро-Невская районная больница. Фото: ryazpressa.ru

В Александро-Невской районной больнице переполнен госпиталь для пациентов с COVID-19. В красной зоне, рассчитанной на 25 мест, 26 октября находятся 32 человека. Об этом издательство «Пресса» сообщает со ссылкой на главного врача Веру Кинякину.

«Мы закрываем хирургическое отделение, чтобы разгрузить ковидное отделение. (…) В хирургическом отделении имеется 11 кислородных точек. Это позволит еще больше обеспечить нуждающихся кислородом», - сказала Кинякина.

Главврач отметила, что хирургическая помощь по-прежнему будет оказываться, будет работать операционная. Амбулаторную помощь в поликлинике продолжит оказывать врач-хирург.

По словам Кинякиной, в Александро-Невском районе по состоянию на 26 октября коронавирусной инфекцией болеют 158 человек. Из 32 госпитализированных кислородная поддержка требуется «практическим всем».

«Хочу заметить, что абсолютное большинство заболевших прививку не делали», - добавила Кинякина.